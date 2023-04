VIDEO – Inter-Fiorentina 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Fiorentina, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



UNA SQUADRA ALLO SBANDO – Inter-Fiorentina 0-1 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Chi pensava che l’Inter avesse toccato il peggio prima della sosta purtroppo si sbagliava: continua a raschiare il fondo. Fiorentina vicina al gol al 13′ con un tiro di Gaetano Castrovilli, sul quale André Onana deve intervenire due volte. Poi iniziano gli sprechi capitali: al 21′ Henrikh Mkhitaryan parte in progressione, non serve Romelu Lukaku sul rientro e calcia addosso a Pietro Terracciano, mandando a lato la ribattuta in rovesciata. Alla mezz’ora Lukaku va via bene a Castrovilli, che lo contrasta al momento del tiro. Anche la Fiorentina si divora un gol che sembra fatto, al 38′ con un liscio di Jonathan Ikoné su rimpallo a seguito di incursione di Riccardo Saponara. Castrovilli, appena iniziata la ripresa, si libera con tanto spazio e col destro sfiora l’eurogol. Sull’azione seguente errore imperdonabile di Lukaku, che su cross di Alessandro Bastoni nell’area piccola deve solo spingere in rete e manda a lato. Errore pesante anche perché al 53′ la Fiorentina passa, con Giacomo Bonaventura che anticipa Bastoni dopo un colpo di testa di Arthur Cabral da corner respinto da Onana. La reazione dell’Inter è un palo di Nicolò Barella, tiro dal limite dopo punizione di Marcelo Brozovic preda della barriera. Terracciano deve invece intervenire su deviazione ravvicinata di Raoul Bellanova con tocco di Dodò. Ma l’Inter è imbarazzante e perde la terza di fila, mentre i viola vincono l’ottava consecutiva. E ora per Simone Inzaghi sono guai grossi.

Video con gli highlights di Inter-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.