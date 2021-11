Sheriff-Inter, la difesa fa la differenza. Brozovic la sblocca: le pagelle – CdS

Sheriff-Inter, Inzaghi conquista la seconda vittoria consecutiva in Champions League. La difesa fa la differenza e si esalta, soprattutto con Skriniar. Brozovic fa tutto, sblocca anche la partita ed è il migliore in campo: ecco le pagelle della partita secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Sheriff-Inter, nerazzurri subito all’assalto dopo pochi minuti creando una quantità incredibile di palle da gol. Benissimo la difesa, che fa la differenza e non concede nulla: de Vrij difende bene e colpisce la palla di testa in occasione del gol di Skriniar, che firma lo 0-2: voto 7 per entrambi. Appena sotto c’è Alessandro Bastoni, che accompagna le manovre offensive sulla fascia sinistra con Dimarco, per creare superiorità numerica, voto 6,5. Dimarco mette in mezzo tutti palloni insidiosi, poco bene invece il collega sulla fascia opposta, Darmian, che sul finale rimedia anche un giallo: voto 5,5, è il peggiore tra i nerazzurri. Brozovic fa tutto in campo e sblocca anche il risultato dopo essersi liberato al limite dell’area di due avversari. Decisivo anche in occasione del calcio d’angolo per lo 0-2 di Skriiniar: 7,5 per il man of the match della partita.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti