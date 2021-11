Sheriff-Inter, di mattina ultimo allenamento e poi partenza – CdS

Sheriff-Inter, questa mattina i nerazzurri effettueranno l’ultimo allenamento prima di mettersi in partenza con direzione Tiraspol. Come riportato dal Corriere dello Sport, inoltre, ieri nuovo giro di tamponi per tutta la squadra.

VIAGGIO LUNGO – In vista di Sheriff-Inter, sfida valevole per la quarta giornata di UEFA Champions League, i ragazzi allenati da Simone Inzaghi questa mattina effettueranno l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile prima della partenza prevista alle 14:30 per la Transnistria in charter (con loro presente anche la Primavera). Nonostante l’intero gruppo sia già stato vaccinato e con Green Pass, ieri mattina alla Pinetina giro di tamponi per tutti coloro che decolleranno. Il viaggio, inoltre, sarà lungo e faticoso: oltre alle due ore e mezzo di volo per Chisinau, poi ci sarà un trasferimento in pullman di quasi un’ora e mezzo per raggiungere Tiraspol. Insomma, una bella mazzata per la squadra nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda il viaggio di ritorno (previsto per domani notte).

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.