Maresca fermato, si va verso un lungo stop: troppo grossi gli errori – CdS

Maresca, arbitro di Serie A (internazionale dal 2020), sarà fermato. Troppi gli errori commessi ad oggi, ultimi su tutti quelli in Roma-Milan: dal rigore dato al Milan a quello non dato ai giallorossi su Pellegrini, e l’espulsione di Theo Hernandez è sbagliata.

LUNGO STOP – Gli errori commessi in Roma-Milan hanno stravolto la notte dei vertici arbitrali. L’irriverente ostinazione di continuare a pensare di aver assegnato un giusto rigore anche quando Mazzoleni al VAR lo fa vedere e rivedere. Eppure neanche davanti all’evidenza, la presunzione di Maresca ha fatto un passo indietro. Il rigore su Ibrahimovic non c’era, ne è convinta la commissione che guida la Serie A, il contatto con Ibanez è di gioco, dopo è Ibra che trascina il piede destro fino a quando è lui che incrocia quelle del giallorosso. Ma di errori ce ne sono stati altri. Sul contatto Kjaer-Pellegrini, per esempio, il VAR è rimasto in silenzio, eppure doveva chiamarlo come fece Guida con Mariani in Inter-Juventus, in occasione del contatto tra Dumfries e Alex Sandro. E poi il rosso a Theo Hernandez che non c’era.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna