Inter, andamento dei prestiti: Pinamonti torna decisivo, Pirola inamovibile

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel weekend e nella giornata di ieri.



RIEPILOGO PRESTITI – In questo weekend lungo appena concluso, tra i prestiti dell’Inter sparsi per l’Italia e per l’Europa il protagonista non cambia. Infatti Andrea Pinamonti trova il quinto gol stagionale, e avvia la rimonta dell’Empoli sul Sassuolo. Giornata di gloria anche per Michele Di Gregorio e Lorenzo Pirola: i due giovani del Monza vincono contro l’Alessandria, e il difensore torna subito titolare dopo il brutto spavento della scorsa settimana. E infine sorridono di nuovo anche Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, che partono titolari nella vittoria del Volendam contro il Dordrecht (4-2).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genoa-Venezia 0-0: non convocato per infortunio muscolare

DALBERT HENRIQUE (D) – Bologna-Cagliari 2-0: non convocato per infortunio al ginocchio

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Empoli 1-2: titolare, 94′ in campo, 1 gol e 1 ammonizione

EDDIE SALCEDO (A) – Fiorentina-Spezia 3-0: titolare, sostituito all’intervallo

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana-Napoli 0-1: in panchina

VALENTINO LAZARO (C) – Estoril Praia-Benfica 1-1: non convocato per infortunio muscolare

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Zurigo-Basilea 3-3: non convocato per infortunio muscolare

DARIAN MALES (A) – Zurigo-Basilea 3-3: titolare, sostituito al 68′

ANDREW GRAVILLON (D) – Bordeaux-Stade de Reims 3-2: non convocato per squalifica

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest-Monaco 2-0: in panchina

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Crotone 2-1: titolare, 97′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Monza-Alessandria 1-0: titolare, 96′ in campo

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza-Alessandria 1-0: titolare, 96′ in campo

GAETANO ORISTANIO (A) – FC Volendam-Dordrecht 4-2: titolare, sostituito al 57′

FILIP STANKOVIC (P) – FC Volendam-Dordrecht 4-2: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

TIBO PERSYN (C) – Sint-Truiden-Club Brugge 1-2: non convocato

LORENZO GAVIOLI (C) – Reggina-Cittadella 0-1: in panchina