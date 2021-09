Shakhtar Donetsk-Inter, De Zerbi con due assenti sicuri e tre probabili

Per Shakhtar Donetsk-Inter di domani De Zerbi rischia di non avere ben cinque giocatori a disposizione. Non Anatoliy Trubin, che è a disposizione ma non giocherà (vedi articolo), si tratta di elementi in altri ruoli. Ecco le notizie dalla rifinitura.

LA RIFINITURA – “Alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, gli arancioneri hanno condotto una sessione d’allenamento a Sviatoshyno. Prima di entrare in campo, lo staff tecnico e i giocatori hanno svolto venticinque minuti di teoria, facendo attenzione sugli aspetti principali in vista del match coi Campioni d’Italia in carica. In totale l’allenamento è durato ottanta minuti, con esercizi tattici e con la palla. Yevhen Konoplyanka, Valeriy Bondar e Heorhiy Sudakov si sono allenati individualmente. Per Dentinho e Fernando recupero dagli infortuni. Tutti gli altri sono in gruppo e disponibili”.

Fonte: shakhtar.com