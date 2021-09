De Zerbi: «Inter più forte dello scorso anno. Trubin? Domani gioca Pyatov»

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato a Sky Sport prima della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter (vedi articolo), complimentandosi con i nerazzurri e rivelando un piccolo dettaglio di formazione in vista di domani.

LAVORI IN CORSO – Così Roberto De Zerbi sul suo lavoro allo Shakhtar Donetsk: «Sto vivendo bene questa avventura, giochiamo sempre ogni tre giorni. Era quello che cercavo, che volevo. Mi trovo bene e mi sto divertendo. La squadra è forte, anche se siamo ancora in costruzione. Abbiamo tanti giovani, un’idea di gioco cambiata e diversa da quella dello scorso anno. Siamo però sulla strada giusta. Alcune volte l’avversario ti obbliga a difenderti basso e in modo massiccio, anche se l’idea in partenza non è quella».

CONSAPEVOLI – De Zerbi ha poi sottolineato il miglioramento dell’Inter rispetto allo scorso anno: «L’Inter è forte anche nella testa, rispetto a un anno fa dove già stava diventando forte. Vincere lo scudetto è stato determinante per tanti giocatori. Io credo che la squadra sia più forte dell’anno scorso nella convinzione e nella consapevolezza. Lukaku e Hakimi sono due grandissimi, ma li hanno rimpiazzati con giocatori di altre caratteristiche».

PORTIERE – Infine De Zerbi ha annunciato chi sarà tra Trubin e Pyatov il portiere titolare per la gara di domani: «Pyatov è una garanzia e ha fatto benissimo. Trubin lo abbiamo recuperato, non è ancora al 100%, ma faccio partire Pyatov perché nonostante abbia una certa età se lo è guadagnato. Ha dimostrato di star bene e di avere l’entusiasmo di un ragazzino su idee anche diverse. Domani quindi giocherà lui».