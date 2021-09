De Vrij: «Inter, tanti concetti uguali all’anno scorso. Migliorare in una cosa»

De Vrij era il giocatore presente in conferenza con Inzaghi (vedi articolo). A ventiquattro ore da Shakhtar Donetsk-Inter il difensore olandese parla del momento della squadra e del pacchetto arretrato.

CONFERENZA DE VRIJ – Questa la conferenza stampa di Stefan de Vrij alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter.

Da leader della difesa qual è la differenza principale in fase difensiva rispetto all’allenatore precedente?

Io penso che tanti concetti siano rimasti uguali, eravamo abituati al modulo e lo conoscevamo molto bene. È una cosa che vale non solo per la difesa ma per tutta la squadra come giochiamo: creiamo tante occasioni, forse dobbiamo trovare ancora un po’ più di equilibrio. Queste sono le cose che possono cambiare.

Come ha trovato Inzaghi rispetto all’ultima volta che eravate stati insieme tre anni fa?

Devo dire che mi sono trovato molto bene ai tempi della Lazio e sono contento che il mister sia venuto qua. Mi trovo molto bene con lui e il suo staff, cercheremo di migliorare e crescere insieme.