Inzaghi: «L’Inter ha avuto delle difficoltà, ma sono contento per la reazione»

Inzaghi ha parlato assieme a de Vrij in conferenza stampa alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter (vedi articolo). Il tecnico ammette le difficoltà in alcune delle prime partite stagionali, ultima quella con l’Atalanta sabato, ma vede anche in queste prestazioni delle indicazioni positive.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter.

Ventuno anni fa ha segnato, con la Lazio, nella prima partita assoluta dello Shakhtar Donetsk in Champions League. Adesso cosa può dire guardando il percorso degli ucraini?

Senz’altro lo Shakhtar Donetsk ha fatto un grandissimo percorso. Mi ricordo benissimo quella partita, è passato purtroppo tanto tempo per tutti però ha fatto un gran cammino. Due stagioni fa è arrivata vicina alle finali di Europa League, l’anno scorso ha fatto un ottimo girone di Champions League. È una squadra ambiziosa, cresciuta molto, che sicuramente domani vorrà crearci dei problemi.

Nella prima partita l’Inter ha giocato molto bene col Real Madrid e ha raccolto meno di quello che poteva, anche con l’Atalanta c’è stato del rammarico. Per Inzaghi domani con lo Shakhtar Donetsk è decisiva per il girone?

Io penso che decisiva non lo è ancora, però senz’altro è molto molto importante. Io penso che lo Shakhtar Donetsk sia un’ottima squadra, molto ben allenata e che gioca bene al calcio. Ha delle individualità importanti, quindi dovremmo essere bravi a fare un’ottima partita sapendo che veniamo da sabato contro l’Atalanta dove abbiamo fatto molto bene. La reazione della squadra mi è piaciuta molto, perché abbiamo trovato un avversario di assoluto valore.

Quanto ha influito sulla preparazione della partita con lo Shakhtar Donetsk il fatto che lei abbia incontrato spesso De Zerbi?

No, io penso che dopo aver visto lo Shakhtar Donetsk nelle ultime partite dei play-off contro il Monaco e nella Supercoppa d’Ucraina contro la Dinamo Kiev sta cercando di portare le sue idee di calcio. È stato molto bravo, in due mesi e mezzo: ha portato delle leggere modifiche in base ai calciatori che si è trovato qua, che sono di assoluto valore.

Inzaghi, aveva detto alla presentazione che voleva un’Inter sempre intensa che reagisce agli episodi, e questo si è visto. C’è una cosa in più che vuole vedere da domani?

Sì, avevo chiesto una squadra che reagisse e che giocasse bene a calcio. Io penso che queste due cose si siano viste in queste prime sei partite, in più come penso giusto abbia detto de Vrij bisogna trovare un po’ più di equilibrio. Nel senso: attacchiamo con tanti uomini, sviluppiamo tantissimo calcio ma a volte dobbiamo cercare scelte meno difficili. Sbagliando dei passaggi semplici o qualcosa tecnicamente a volte si prendono dei contropiedi molto pericolosi.

È possibile trovare dei tratti comuni nelle partite dove l’Inter ha sofferto, ossia con Verona, Fiorentina e Atalanta?

Abbiamo trovato alcune difficoltà. Abbiamo avuto delle partite in cui siamo andati in svantaggio, però sono molto contento per la reazione che ha avuto la squadra. Nonostante l’episodio, e ce n’è stato più di uno non favorevole, è sempre rimasta lucida e in partita. Ha avuto delle reazioni in tutte e tre le partite dove siamo andati in svantaggio.

Pensa che aver subito così tanto sia una questione di atteggiamento generale o un qualcosa legato alle caratteristiche dei singoli? Ci sarà qualche cambiamento domani?

No, io penso che l’abbiate capito che siamo una squadra offensiva, che ci piace sviluppare e che sviluppiamo in ampiezza. Quando siamo in determinate giornate, dove tecnicamente sbagliamo più del solito, contro avversari che hanno gamba e ripartenza si può subire qualcosa. Però, allo stesso tempo, dobbiamo cercare di avere più equilibrio non snaturando le nostre idee di gioco cercando di creare tante occasioni e tanti gol come stiamo facendo.