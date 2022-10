Serie A, dopo l’epico Fiorentina-Inter occhi su Roma-Napoli: le partite

Domenica di Serie A con sole quattro partite, ma una è fondamentale per la classifica: Roma-Napoli, il big match delle ore 20.45. Per l’Inter è – per fortuna – una giornata tranquilla dopo quanto successo ieri col folle 3-4 al 95′ sulla Fiorentina.

SERIE A 2022-2023 – 11ª GIORNATA

Udinese-Torino domenica 23 ottobre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Bologna-Lecce domenica 23 ottobre ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Atalanta-Lazio domenica 23 ottobre ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Roma-Napoli domenica 23 ottobre ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Cremonese-Sampdoria lunedì 24 ottobre ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Sassuolo-Verona lunedì 24 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Juventus-Empoli 4-0 8′ Kean, 56′ McKennie, 82′, 94′ Rabiot

Salernitana-Spezia 1-0 48′ Mazzocchi

Milan-Monza 4-1 16′, 41′ Brahim Diaz, 65′ Origi, 70′ Ranocchia (MO), 84′ Rafael Leao

Fiorentina-Inter 3-4 2′ Barella (I), 15′, 73′ rig. Lautaro Martinez (I), 33′ rig. Cabral, 60′ Ikoné, 90′ Jovic, 95′ Mkhitaryan (I)

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 26

Milan 26 *

Atalanta 24

Roma 22

Lazio 21

Udinese 21

Inter 21 *

Juventus 19 *

Salernitana 13 *

Sassuolo 12

Torino 11

Empoli 11 *

Fiorentina 10 *

Monza 10 *

Spezia 9 *

Lecce 8

Bologna 7

Verona 5

Cremonese 4

Sampdoria 3

* una partita in più