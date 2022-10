Behrami: «Era rosso per Dimarco e cambiava tutto! Ma la Fiorentina…»

Valon Behrami, dopo Fiorentina-Inter 3-4, dagli studi di DAZN in qualità di opinionista ha parlato in particolare del presunto rosso di Federico Dimarco contro la sua ex squadra, e non solo.

NON SOLO RIGORE – Secondo Behrami non basta il calcio di rigore assegnato alla Fiorentina: «Secondo me ci stava l’espulsione per Dimarco che chiaramente avrebbe potuto cambiare la partita. La Fiorentina però a fine partita non può permettersi quel tre contro due in contropiede al novantacinquesimo. Questo è un dato sicuramente da valutare bene, al di là dei problemi dell’Inter in difesa. Anche se i nerazzurri hanno subito tre gol, dopo questa vittoria però non ci fai neanche più caso. La squadra di Vincenzo Italiano, invece, ha ancora tanto su cui lavorare».