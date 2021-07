Serie A, definiti gli orari delle partite: tanti cambi sugli infrasettimanali

La Lega Serie A, dopo la presentazione del calendario per la stagione 2021-2022 (vedi articolo), ha definito anche gli orari delle partite. Cambiano molto i turni infrasettimanali, dove non ci saranno più le gare quasi tutte in contemporanea ma diversi mini-blocchi.

SERIE A – FINESTRE DI GARA STAGIONE 2021-2022

sabato ore 15.00 (un anticipo)

sabato ore 18.00 (un anticipo)

sabato ore 20.45 (un anticipo)

domenica ore 12.30 (un anticipo)

domenica ore 15.00 (tre gare)

domenica ore 18.00 (un posticipo)

domenica ore 20.45 (un posticipo)

lunedì ore 20.45 (un posticipo)

Nella seconda, settima, dodicesima, ventitreesima e trentesima giornata di Serie A, che precedono le soste per le nazionali, il posticipo del lunedì alle 20.45 può essere sostituito da un anticipo il venerdì alle 20.45. Stesso discorso alla quarta, nona, quattordicesima e diciottesima giornata, che precedono turni infrasettimanali.

SERIE A – FINESTRE DI GARA TURNI INFRASETTIMANALI

martedì ore 18.30 (due anticipi)

martedì ore 20.45 (due anticipi)

mercoledì ore 18.30 (due anticipi)

mercoledì ore 20.45 (due gare)

giovedì ore 18.30 (un posticipo)

giovedì ore 20.45 (un posticipo)

SERIE A – LE GIORNATE SPECIALI

La prima giornata si disputa domenica 22 agosto 2021, con inizio alle ore 20.45 (due gare). Quattro anticipi al sabato: due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45. Due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La seconda giornata si disputa domenica 29 agosto 2021, con inizio alle ore 20.45 (due gare). Due anticipi al venerdì: uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45. Quattro anticipi al sabato: due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45. Due anticipi domenica alle ore 18.30.

La diciannovesima giornata (22 dicembre 2021) si disputa con quattro anticipi al martedì: due alle ore 18.30, due alle ore 20.45. Quattro anticipi al mercoledì: due alle ore 16.30, due alle ore 18.30 e restanti due partite alle ore 20.45.

SERIE A – GIORNATE SU GIORNO SINGOLO

La ventesima giornata (6 gennaio 2022) si disputa tutta il giovedì con due gare alle ore 12.30, due alle ore 14.30, due alle ore 16.30, due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45.

La ventunesima giornata (9 gennaio 2022) si disputa tutta la domenica con due gare alle ore 12.30, due alle ore 14.30, due alle ore 16.30, due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45.

La sestultima giornata (16 aprile 2022) si disputa tutta il sabato con due gare alle ore 12.30, due alle ore 14.30, due alle ore 16.30, due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45.

L’ultima giornata di Serie A si disputa domenica 22 maggio 2022, con inizio alle ore 20.45 (dieci gare in contemporanea). Tuttavia, come già avvenuto in passato, potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica.