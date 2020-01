Serie A, la classifica aggiornata dopo la 20ª giornata. L’Inter “contiene”

La prima giornata del girone di ritorno di Serie A si chiude con una sorpresa: l’Atalanta perde in casa con la SPAL, che va a -1 dalla salvezza. In classifica la Juventus stacca l’Inter (+4), con la Lazio che sarebbe seconda vincendo il recupero col Verona e la Roma quarta da sola. Se non altro i nerazzurri, dopo il pessimo pareggio di Lecce, contengono sulla quinta guadagnando anche un punto.

Lazio-Sampdoria 5-1

Sassuolo-Torino 2-1

Napoli-Fiorentina 0-2

Milan-Udinese 3-2

Bologna-Verona 1-1

Brescia-Cagliari 2-2

Lecce-Inter 1-1

Genoa-Roma 1-3

Juventus-Parma 2-1

Atalanta-SPAL 1-2

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 51

Inter 47

Lazio 45 *

Roma 38

Atalanta 35

Cagliari 30

Parma 28

Milan 28

Torino 27

Verona 26 *

Napoli 24

Bologna 24

Fiorentina 24

Udinese 24

Sassuolo 22

Sampdoria 19

Lecce 16

SPAL 15

Brescia 15

Genoa 14

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

VENTUNESIMA GIORNATA SERIE A

Brescia-Milan venerdì 24 gennaio ore 20.45

SPAL-Bologna sabato 25 gennaio ore 15

Fiorentina-Genoa sabato 25 gennaio ore 18

Torino-Atalanta sabato 25 gennaio ore 20.45

Inter-Cagliari domenica 26 gennaio ore 12.30

Parma-Udinese domenica 26 gennaio ore 15

Sampdoria-Sassuolo domenica 26 gennaio ore 15

Verona-Lecce domenica 26 gennaio ore 15

Roma-Lazio domenica 26 gennaio ore 18

Napoli-Juventus domenica 26 gennaio ore 20.45