Moses a Milano, con l’Inter ancora non fatta! Un passaggio chiave – Sky

Moses è da poco a Milano e potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter (vedi articolo), ma non è ancora fatta. Nella notte del nigeriano Gianluca Di Marzio apre, come di consueto, “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport con gli aggiornamenti sui nerazzurri.

ANCORA IN DUBBIO – Gianluca Di Marzio fornisce i dettagli: «Victor Moses ha rispettato le tempistiche. È arrivato già a Milano, è a Milano il nuovo acquisto dell’Inter. Anche se, prima di parlare di acquisto sicuro, bisognerà effettuare delle visite mediche molto approfondite per evitare casi simili a Leonardo Spinazzola. Moses ha comunque avuto diversi infortuni muscolari nell’ultimo periodo, quindi l’Inter vuole verificare quello che è il suo stato di salute. Sulla parte tecnica garantisce Antonio Conte, con lui ha disputato le due migliori stagioni. Settantotto presenze in due anni e otto gol, proprio sotto la guida di Conte».