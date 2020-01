Biraghi carica l’Inter: “Non dobbiamo smettere di pensare in grande!”

Biraghi è stato uno dei protagonisti nell’1-1 di Lecce con l’assist messo a segno per il gol di Bastoni. Il terzino cerca di caricare l’ambiente Inter dopo un risultato di pareggio, ma che costa caro ai nerazzurri, ora più lontani dalla Juventus. Ecco le parole sul suo profilo Instagram

ASSIST, MA SOLO 1-1 – Il pareggio di Lecce non può soddisfare l’Inter che aveva strettamente bisogno di una vittoria per proseguire la rincorsa alla Juventus. I nerazzurri, però, non hanno tempo per lasciarsi andare: obbligatorio proseguire nel percorso di crescita. Cristiano Biraghi sottolinea questo stato d’animo su Instagram: “Non è bastato il gol, ma non dobbiamo smettere di pensare (e agire) in grande. Forza Inter!”.