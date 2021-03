Serie A 2020-2021, 25Âª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Serie A 2020-2021, 25ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Arbitro ammonizione

Venticinquesima giornata di Serie A in programma fra stasera e giovedì: ecco diffidati e squalificati per il turno infrasettimanale, inclusa Lazio-Torino anche se molto probabilmente non si giocherà.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 25ª GIORNATA

LAZIO-TORINO martedì 2 marzo ore 18.30

Diffidati Lazio: Felipe Caicedo, Mohamed Fares (prossima partita Juventus in trasferta)

Squalificati Lazio: nessuno

Diffidati Torino: Andrea Belotti, Karol Linetty, Sasa Lukic (prossima partita Crotone in trasferta)

Squalificati Torino: nessuno

JUVENTUS-SPEZIA martedì 2 marzo ore 20.45

Diffidati Juventus: Juan Guillermo Cuadrado, Gianluca Frabotta (prossima partita Lazio in casa)

Squalificati Juventus: nessuno

Diffidati Spezia: Salva Ferrer, Emmanuel Gyasi, Matteo Ricci (prossima partita Benevento in casa)

Squalificati Spezia: nessuno

SASSUOLO-NAPOLI mercoledì 3 marzo ore 18.30

Diffidati Sassuolo: Domenico Berardi (prossima partita Udinese in trasferta)

Squalificati Sassuolo: nessuno

Diffidati Napoli: Giovanni Di Lorenzo, Hirving Lozano (prossima partita Bologna in casa)

Squalificati Napoli: Kalidou Koulibaly (una giornata)

ATALANTA-CROTONE mercoledì 3 marzo ore 20.45

Diffidati Atalanta: Remo Frueler (prossima partita Inter in trasferta)

Squalificati Atalanta: Marten de Roon (una giornata)

Diffidati Crotone: Pedro Pereira (prossima partita Torino in casa)

Squalificati Crotone: nessuno

BENEVENTO-VERONA mercoledì 3 marzo ore 20.45

Diffidati Benevento: Bryan Dabo, Daam Foulon, Kamil Glik, Pasquale Schiattarella (prossima partita Spezia in trasferta)

Squalificati Benevento: Federico Barba (una giornata)

Diffidati Verona: Pawel Dawidowicz, Matteo Lovato (prossima partita Milan in casa)

Squalificati Verona: nessuno

CAGLIARI-BOLOGNA mercoledì 3 marzo ore 20.45

Diffidati Cagliari: Charalampos Lykogiannis, Leonardo Pavoletti (prossima partita Sampdoria in trasferta)

Squalificati Cagliari: Charalampos Lykogiannis (una giornata)

Diffidati Bologna: Jerdy Schouten, Takehiro Tomiyasu (prossima partita Napoli in trasferta)

Squalificati Bologna: Danilo Larangeira (una giornata)

FIORENTINA-ROMA mercoledì 3 marzo ore 20.45

Diffidati Fiorentina: Giacomo Bonaventura, Franck Ribéry (prossima partita Parma in casa)

Squalificati Fiorentina: nessuno

Diffidati Roma: Bryan Cristante, Roger Ibanez, Marash Kumbulla, Bruno Peres, Jordan Veretout, Gonzalo Villar (prossima partita Genoa in casa)

Squalificati Roma: nessuno

GENOA-SAMPDORIA mercoledì 3 marzo ore 20.45

Diffidati Genoa: Mattia Destro, Paolo Ghiglione, Andrea Masiello (prossima partita Roma in trasferta)

Squalificati Genoa: nessuno

Diffidati Sampdoria: Omar Colley, Gaston Ramirez (prossima partita Cagliari in casa)

Squalificati Sampdoria: nessuno

MILAN-UDINESE mercoledì 3 marzo ore 20.45

Diffidati Milan: Samu Castillejo, Stefano Pioli (allenatore) (prossima partita Verona in trasferta)

Squalificati Milan: nessuno

Diffidati Udinese: Juan Musso (prossima partita Sassuolo in casa)

Squalificati Udinese: nessuno

PARMA-INTER giovedì 4 marzo ore 20.45

Diffidati Parma: Riccardo Gagliolo, Juraj Kucka (prossima partita Fiorentina in trasferta)

Squalificati Parma: nessuno

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku (prossima partita Atalanta in casa)

Squalificati Inter: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.