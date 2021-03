Serie A, 25ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

Il turno infrasettimanale dovrebbe iniziare alle 18.30, ma così non sarà. Lazio-Torino resta in programma oggi, ma i granata sono bloccati in isolamento domiciliare dall’ASL: senza rinvio si va verso il 3-0 a tavolino, con ricorso che poi sarà accolto come successo per Juventus-Napoli. Ecco il programma della venticinquesima giornata di Serie A, coi canali della diretta TV fra DAZN (anche in streaming) e Sky Sport.

Lazio-Torino martedì 2 marzo ore 18.30 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 252

Juventus-Spezia martedì 2 marzo ore 20.45 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Sassuolo-Napoli mercoledì 3 marzo ore 18.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Atalanta-Crotone mercoledì 3 marzo ore 20.45 – diretta Sky Sport: canale Sport 254 (DTT 485) *

Benevento-Verona mercoledì 3 marzo ore 20.45 – diretta TV DAZN+ e live streaming DAZN

Cagliari-Bologna mercoledì 3 marzo ore 20.45 – diretta Sky Sport: canale Sport 255 (DTT 486) *

Fiorentina-Roma mercoledì 3 marzo ore 20.45 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 252 *

Genoa-Sampdoria mercoledì 3 marzo ore 20.45 – diretta Sky Sport: canale Sport 253 (DTT 484) *

Milan-Udinese mercoledì 3 marzo ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Parma-Inter giovedì 4 marzo ore 20.45 – diretta Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Inter 56

Milan 52

Juventus 46 *

Atalanta 46

Roma 44

Napoli 43 *

Lazio 43

Sassuolo 35 *

Verona 35

Sampdoria 30

Bologna 28

Udinese 28

Genoa 26

Fiorentina 25

Spezia 25

Benevento 25

Torino 20 *

Cagliari 18

Parma 15

Crotone 12

* una partita in meno