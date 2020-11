Sassuolo-Inter 0-3, il tabellino della partita della 9ª giornata di Serie A

Sassuolo-Inter-Tabellino

Sassuolo-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3: questo il tabellino della partita valida per la nona giornata di Serie A 2020-2021.

IL RISCATTO – L’Inter tira fuori l’orgoglio, clamorosamente mancato contro il Real Madrid, e distrugge il Sassuolo. Secco e inequivocabile 0-3 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, favorito da due orrori di Vlad Chiriches che nel primo quarto d’ora avvia l’azione del vantaggio di Alexis Sanchez e poi fa autogol. Da lì in poi è quasi tutto in discesa, e nella ripresa arriva anche il tris di Roberto Gagliardini. Nerazzurri secondi in classifica di Serie A in attesa delle altre partite della nona giornata. Questo il tabellino di Sassuolo-Inter.

SASSUOLO-INTER 0-3 – IL TABELLINO

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (59′ Muldur), Chiriches (42′ Marlon), G. Ferrari, Rogério; M. Lopez (76′ Schiappacasse), Locatelli; D. Berardi, Djuricic (59′ Obiang), Boga; Raspadori (76′ H. Traoré).

In panchina: Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Oddei, Bourabia, Kyriakopoulos.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian (92′ Hakimi), Vidal, Barella (85′ Sensi), Gagliardini, Perisic (85′ Eriksen); Lautaro Martinez (86′ Lukaku), Sanchez (80′ Young).

In panchina: Stankovic, I. Radu, Ranocchia, D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia (Fiorito – Baccini; Ghersini; VAR Chiffi; A. VAR Valeriani)

Gol: 4′ Sanchez, 14′ aut. Chiriches, 60′ Gagliardini

Ammoniti: Locatelli, Rogério, M. Lopez (S), Perisic (I)

Recupero: 2′ PT, 3′ ST