Sanchez: “Stiamo facendo quello che vuole il mister! Bisogno di giocare”

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Sanchez è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Sassuolo-Inter, sfida valida per la nona giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

TESTA ALTA – Sanchez parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Sassuolo-Inter: «Proviamo sempre a fare una grande partita, credo che un po’ di paura di sbagliare ci sia ancora nel passaggio e nella giocata. In generale stiamo facendo quello che vuole il mister. Per me stiamo facendo bene. Io faccio quello che mi piace e quello che mi piace è il calcio. Più gioco e più in forma mi sento. Sono un giocatore che ha bisogno di giocare per trovare il passaggio, per esser quello che sono adesso. Voglio lottare, vincere sempre con una grande squadra come l’Inter. Il Real Madrid è stata una partita che abbiamo sbagliato, siamo entrati in modo timido però siamo tutti Nazionali e vogliamo fare la differenza. Dobbiamo andare avanti con la testa alta».