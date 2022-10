Sassuolo-Inter, senza Berardi Dionisi deve scegliere fra tre in formazione

Sassuolo-Inter alle 15 apre la nona giornata di Serie A. Dionisi stamattina in conferenza stampa ha annunciato che Berardi non recupera in tempo (vedi articolo), perciò in formazione deve decidere fra tre giocatori.

UNO FUORI UNO DENTRO – Per Sassuolo-Inter si pensava che potesse rivedersi Domenico Berardi, invece a sorpresa il recuperato è Hamed Junior Traoré. Non – ovviamente – per giocare da titolare, al massimo andrà in panchina e non è nemmeno scontato. Alessio Dionisi però ha chiarito come l’ivoriano abbia superato l’infortunio, a differenza del capitano. Per la sua sostituzione tre nomi: il favorito sembra Georgios Kyriakopoulos, terzino sinistro più volte avanzato nel tridente offensivo. L’alternativa è Emil Ceide, titolare domenica nel 5-0 alla Salernitana, outsider il classe 2004 Luca D’Andrea visto dal 1′ col Torino prima della sosta. Senza Berardi l’uomo nuovo del Sassuolo è Armand Laurienté, che può agire sia da esterno sinistro sia da esterno destro e si è sbloccato sei giorni fa col suo primo gol in Serie A.

GUIDA L’EX – Andrea Pinamonti ha lasciato l’Inter in estate e ora ci giocherà contro come centravanti del Sassuolo. Il classe ’99 ne ha parlato nel venerdì appena concluso (vedi articolo). A centrocampo possibile conferma dello stesso terzetto visto con la Salernitana, con Kristian Thorstvedt assieme a Davide Frattesi e Maxime Lopez. Il norvegese, pure lui a segno nel 5-0 di domenica, è favorito su Matheus Henrique. Martin Erlic dovrebbe avere la meglio su Kaan Ayhan come partner di Gian Marco Ferrari in difesa, nei due centrali davanti ad Andrea Consigli. Come terzini, con Mert Muldur sempre infortunato e Kyriakopoulos che può passare di nuovo a fare l’esterno alto, ci saranno Jeremy Toljan a destra e Rogério a sinistra. Questa la probabile formazione di Dionisi per Sassuolo-Inter: Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.