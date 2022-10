Pinamonti avvisa l’Inter: «Difficilmente prendiamo gol! Dionisi mi chiede…»

Pinamonti sarà avversario dell’Inter sabato alle 15 al Mapei Stadium (QUI le ultime sui nerazzurri). L’attaccante neroverde, dopo aver parlato delle sue emozioni in vista del match contro la sua ex squadra (vedi dichiarazioni), mette in guardia i suoi ex compagni e svela le richieste di Dionisi ai microfoni di Sky Sport

RICHIESTE E NESSUNA OSSESSIONE – Andrea Pinamonti si prepara ad affrontare l’Inter senza pensare ossessivamente al gol (vedi focus): «Capitano momenti in cui segni facilmente e altri in cui fai fatica ma questo non è un problema perché se uno lavora con sacrificio e impegno le cose arrivano. Cosa mi chiede Dionisi? Tanto sacrificio e di far salire la squadra, è convinto che così facendo mi prenderò le mie soddisfazioni».

PUNTI DI FORZA – Pinamonti mette poi in guardia l’Inter sui punti di forza neroverdi: «Che tipo di Sassuolo è? Spicca l’ottima fase difensiva che stiamo facendo perché difendiamo compatti e difficilmente prendiamo gol. Sicuramente si stanno vedendo anche i miglioramenti in fase offensiva e da qua in poi penso che andrà sempre meglio».