Sassuolo-Inter, Inzaghi punta ancora su Lukaku: un obiettivo – SM

Sassuolo-Inter andrà in scena giovedì alle 17:00. Secondo quanto riferito da SportMediaset, Inzaghi darà ancora fiducia a Lukaku dal 1′: l’obiettivo è confermare i progressi in vista del Napoli

SCELTE – Sassuolo-Inter andrà in scena giovedì alle ore 17. Secondo quanto riferito da SportMediaset, Inzaghi pensa di affidarsi ancora una volta a Lukaku in attacco. Il belga, dopo gli 88 minuti in campo contro la Reggina, farà nuovamente coppia con Dzeko. L’obiettivo è quello di confermare i progressi mostrati contro la squadra calabrese per potersi candidare, in maniera importante, ad una maglia da titolare per la super-sfida contro il Napoli del 4 gennaio.

Fonte: Sportmediaset.it