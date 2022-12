Sassuolo, lavoro a Santo Stefano con vista Inter: il programma neroverde

Il Sassuolo giovedì 29 dicembre ospiterà l’Inter nell’ultima amichevole invernale prima della ripresa del campionato. I neroverdi di Dionisi, dopo qualche giorno di pausa natalizia, ha ripreso oggi gli allenamenti

LAVORO FESTIVO – Il Sassuolo di Alessio Dionisi, dopo due giorni di sosta natalizia, ha trascorso il pomeriggio di Santo Stefano al lavoro in vista dell’amichevole con l’Inter in programma giovedì 29 dicembre alle ore 17.00 al Mapei Stadium. La squadra neroverde ha prima svolto una fase di riscaldamento, seguita da torello, esercitazioni tecnico-tattiche, possesso palla, partitelle a campo ridotto e conclusioni in porta. Domani, martedì, è in programma un’altra seduta pomeridiana.

Fonte: sassuolocalcio.it