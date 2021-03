Sassuolo, Caputo rischia contro l’Inter? De Zerbi valuta il turnover

Il Sassuolo perde il recupero con il Torino e questo potrebbe pesare molto sul fattore fisico e soprattutto psicologico della squadra. Contro l’Inter, De Zerbi valuta il turnover.

NON SEMPLICE – Sassuolo uscito sconfitto dal recupero contro il Torino, il tecnico De Zerbi adesso sarà chiamato a gestire le energie visto l’impegno infrasettimanale e soprattutto la situazione psicologica. Non è semplice recuperare da una sconfitta in rimonta. Rispetto la sfida contro i granata, il tecnico dovrebbe lanciare Muldur in difesa con Chiriches, a centrocampo invece tornerà Locatelli, in gol contro il Verona. La situazione più delicata da gestire al momento sarà in attacco, con Francesco Caputo uscito stanco dalla sfida contro i granata, potrebbe riposare sabato sera. In quel caso dunque spazio a Defrel nel ruolo di centravanti.

