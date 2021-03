Inter-Sassuolo, recuperato Eriksen. Radu chance dal 1′: la formazione

Inter-Sassuolo, Christian Eriksen perfettamente recuperato, con lui in campo la squadra migliore in qualità e si è visto nel secondo tempo contro il Torino. Prima volta invece per il giovane Ionut Radu, vista la positività di Samir Handanovic.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Sassuolo, Antonio Conte incrocia le dita e spera non ci siano altri positivi in squadra, in particolar modo nei titolari, dove ormai da diverse giornate sembrerebbe aver trovato una certa continuità. In attesa dei risultati dei tamponi molecolari – che dovrebbero arrivare in mattinata -, il tecnico italiano prepara l’importante sfida di sabato sera contro il Sassuolo di mister De Zerbi. Christian Eriksen, in campo nel secondo tempo di Torino, ha recuperato perfettamente dal problema al ginocchio e dovrebbe tornare a giocare da titolare. Sulle fasce ci saranno regolarmente Achraf Hakimi e Ivan Perisic, anche se Ashley Young potrebbe insidiare il croato, apparso un po’ in ombra contro i granata. Solito 3-5-2 con tutti i titolari, ma la vera sorpresa sarà tra i pali: Ionut Radu, giovane portiere cresciuto nelle giovanili dell’Inter e con esperienza al Genoa, in questa stagione è stato riacquistato dal club nerazzurro per affiancare Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro purtroppo nella giornata di ieri è risultato positivo al Coronavirus (Covid-19), motivo per cui il portiere rumeno sarà chiamato a sostituire il numero 1.. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

