Sanchez, quotazioni in crescita. Inzaghi con un solo dubbio – Sky

Intervenuto per Sky Sport da Anfield, l’inviato Matteo Barzaghi ha dato le ultime sulla possibile formazione di Simone Inzaghi per la gara di domani. In crescita le quotazioni di Alexis Sanchez, che potrebbe prendere da Edin Dzeko il posto da titolare.

DUBBIO DAVANTI – Procede spedita la marcia a Liverpool-Inter di domani, per la quale Simone Inzaghi ha il 90% delle scelte già definite. Il 10% riguarda l’attacco, con Alexis Sanchez che potrebbe essere la sorpresa, come rivela l’inviato Matteo Barzaghi: «Sono in crescita le quotazioni di Sanchez per giocare in attacco insieme a Lautaro Martinez. Questo è l’unico dubbio, perché per il resto le gerarchie sono ben salde. Al momento il cileno sta rimontando su Dzeko e potrebbe partire da titolare».