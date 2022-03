Klopp pronto a una sorpresa davanti: fuori un top contro l’Inter – Sky

Jurgen Klopp verso una sorpresa di formazione in vista di Liverpool-Inter di domani. Stando agli ultimi aggiornamenti di Matteo Barzaghi di Sky Sport, uno tra Mohamed Salah e Sadio Mané partirà dalla panchina.

SORPRESA IN ATTACCO – Jurgen Klopp sembra voler fare a meno di una delle sue stelle in attacco in Liverpool-Inter. Almeno dall’inizio. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, queste le scelte del tecnico dei Reds per l’attacco: «Nel Liverpool uno tra Salah e Mané può partire fuori. Di conseguenza ci sarà Diogo Jota come punta insieme a uno dei due citati e Luis Diaz dall’altra parte»