Sanchez mette la freccia e si prende da subito l’Inter anti-Parma: le ultime – Sky

Alexis Sanchez (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

Sanchez vuole tornare protagonista dall’inizio dopo aver segnato contro il Genoa. Come riportato da “Sky Sport”, Conte sembra intenzionato a dargli fiducia contro il Parma

TANDEM RINNOVATO – Novità importante da Parma, dove tra tre ore si scenderà in campo. Rispetto alle probabili formazioni (vedi articolo), Antonio Conte avrebbe sciolto il dubbio in attacco sorprendendo tutti. E il ballottaggio per fare da spalla di Romelu Lukaku al momento vede Alexis Sanchez favorito dall’inizio. Solo panchina per Lautaro Martinez? Tra circa due ore verranno ufficializzate le formazioni iniziali di Parma-Inter, non resta che aspettare.