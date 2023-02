Sampdoria-Inter, Stankovic cambia la fascia destra! Le possibili scelte – SM

Sampdoria-Inter è in programma lunedì alle 20:45. Stankovic prepara la sfida del “Marassi” e va verso la riconferma del 3-4-1-2. Le ultime sulle possibili scelte di formazione da SportMediaset

SCELTE – Sampdoria-Inter andrà in scena lunedì alle 20:45. I blucerchiati guidati da Stankovic cercano disperatamente punti importanti in chiave salvezza. Per la sfida del Marassi, secondo SportMediaset, il tecnico sarà costretto a cambiare la corsia di destra: a prendere il posto dello squalificato Leris sarà Zanoli, con Augello ad agire sulla corsia di sinistra. Di fronte ad Audero in porta, difesa a tre formata da Gunter, Nuytinck ed Amione. In mezzo al campo confermati Winks, Cuisance con Djuricic a ridosso delle due punte che saranno Gabbiadini e Lammers.

Fonte: SportMediaset.it