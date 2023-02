Pavard obiettivo Inter: alla scoperta del post Skriniar (ma non solo)

Tra i nomi che spiccano per sostituire la partenza di Milan Skriniar dopo il suo ingaggio da parte del PSG per la prossima stagione, uno di quelli che stuzzicano di più è sicuramente quello di Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Che garantisce anche una certa versatilità

PROFILO – Benjamin Pavard è uno di quei giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Nel mirino dell’Inter in vista della prossima stagione – dopo un tentativo andato a vuoto nel mercato di gennaio (vedi articolo) – parliamo di un giocatore classe 1996 già campione del Mondo da titolare con la Francia nel 2018. Pavard sarebbe un grande colpo non soltanto per sostituire la partenza di Milan Skriniar come difensore di destra nello schieramento a tre del reparto arretrato, ma anche come esterno destro per coprire un’eventuale partenza di Denzel Dumfries in estate. La scadenza del suo contratto nel 2024, inoltre, lascia aperti degli spiragli per ingaggiarlo a un prezzo contenuto. Il che, vista la situazione finanziaria dell’Inter, non è un dettaglio da sottovalutare.

CARRIERA – Benjamin Pavard, come anticipato sopra, non ha bisogno di troppe presentazioni. Nel suo palmares, oltre alla Coppa del Mondo del 2018, vanta anche una Champions League con il Bayern Monaco. Oltre a tre Bundesliga, una Nations League con la Francia, la Supercoppa Europea, il Mondiale per Club e svariate coppe nazionali. Benjamin Pavard inizia la sua carriera nel Lille, esperienza dopo la quale passa allo Stoccarda. È qui che si consacra, ottenendo anche la convocazione nella Francia e – dopo quanto fatto vedere nel 2018 – l’ingaggio da parte del Bayern Monaco. Sono 144, finora, le presenze del francese con i bavaresi in Bundesliga. Più 34 totali in Champions League. In stagione ha collezionato 16 gare in Bundesliga (con 1 gol e 1 assist) oltre a 6 in Europa – tra cui le due contro l’Inter – con 2 reti all’attivo. Sicuramente un grande colpo e un degno sostituto di Skriniar. Ma non solo.