Sampdoria-Inter, possibile turnover in difesa. Occasione per D’Ambrosio?

D’Ambrosio potrebbe essere la sorpresa nella formazione titolare che scenderà in campo contro la Sampdoria. Uno dei tre centrali potrebbe infatti rifiatare in vista del match contro il Real Madrid.

CAMBIO? – La difesa titolare dell’Inter è cambiata poche volte negli ultimi mesi. Prima Antonio Conte e poi Simone Inzaghi hanno puntato sul terzetto di sicuro affidamento composto da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Tutti e tre sono però ora reduci dagli impegni con le rispettive nazionali e soprattutto i primi due, lo slovacco e l’olandese, sono stati spremuti dai loro commissari tecnici che non hanno risparmiato nemmeno un minuto di gioco ai colossi dell’Inter (vedi articolo). Potrebbe quindi esserci una sorpresa nell’undici titolare che affronterà la Sampdoria a Genova. Danilo D’Ambrosio, che ha appena compiuto gli anni (vedi articolo), potrebbe candidarsi per una maglia da titolare nella linea a tre nerazzurra. Considerando che tre giorni dopo arriverà a San Siro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, un minimo di turnover da parte di Inzaghi non è da escludere, soprattutto in difesa e sugli esterni (vedi articolo).