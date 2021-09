Oristanio, primo gol col Volendam e trionfo! Stankovic sempre fuori

Oristanio, attaccante dell’Inter in prestito al Volendam, stasera ha trovato il suo primo gol in Olanda. Il classe 2002 ha aperto lo 0-3 in casa del De Graafschap, con Stankovic ancora fermo.

GRAN TRIONFO – Alla quarta presenza in Eerste Divisie, la seconda serie olandese, Gaetano Oristanio trova il suo primo gol con la maglia del Volendam. L’attaccante, in prestito dall’Inter, ha aperto il suo conto in prestito al 42’ della partita col De Graafschap, nella sesta giornata di campionato. Poi hanno arrotondato il risultato Daryl van Mieghem nel terzo minuto di recupero del primo tempo e Robert Muhren al 53’ su rigore. Oristanio al 63’ ha poi lasciato il posto a Calvin Twigt. Ancora fuori causa Filip Stankovic, che complici problemi fisici non è più rientrato dopo aver scontato una squalifica. Il Volendam, allenato da un altro ex Inter come Wim Jonk, tornerà in campo lunedì alle 20 contro il Roda in casa.