Inter, turnover tra Sampdoria e Real Madrid. Tocca a Dimarco e Dumfries?

Dimarco e Dumfries sono finora partiti dalla panchina nei primi due turni di Serie A. Con il calendario fitto che aspetta l’Inter, Inzaghi potrebbe finalmente lanciarli dal primo minuto nei prossimi impegni.

NUOVE SCELTE – Nelle prime due giornate di campionato contro Genoa e Verona, Simone Inzaghi ha scelto Matteo Darmian a destra e Ivan Perisic a sinistra. Al rientro dalla sosta la situazione potrebbe cambiare e potrebbero trovare spazio dal primo minuto Federico Dimarco e Denzel Dumfries. L’italiano finora è subentrato in entrambe le partite, offrendo un ottimo rendimento anche partendo dalla panchina. Queste settimane di allenamento ad Appiano Gentile potrebbero farlo partire avvantaggiato rispetto a Perisic, di ritorno dagli impegni con la Croazia. Per l’esterno olandese invece solo una manciata di minuti nel finale di Inter-Genoa. Il suo inserimento procede bene e la prestazione in Olanda-Montenegro ha lasciato intravedere un ottimo stato di forma (vedi approfondimento). Con gli impegni così ravvicinati, è naturale che Inzaghi pensi a un minimo di turnover, soprattutto in un ruolo delicato e dispendioso come quello sulla fascia. Potrebbe quindi essere arrivato il momento di ammirare anche Dimarco e Dumfries.