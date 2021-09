Inter-Real Madrid, Casemiro e altri 3 lavorano a parte. Palestra per Kroos

Inter-Real Madrid andrà in scena mercoledì 15 settembre alle ore 21:00 a San Siro (vedi articolo). La squadra spagnola sta preparando il prossimo match contro il Celta Vigo, prima di concentrarsi sui nerazzurri.

REPORT – Dopo la trasferta di Genova contro la Sampdoria, per l’Inter di Simone Inzaghi si aprono le porte della Champions League. Il primo avversario è uno di quelli che mettono i brividi: il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il club madrileno sta preparando il prossimo match di Liga contro il Celta Vigo, in programma domenica, prima di concentrarsi sulla sfida contro i nerazzurri a San Siro. La squadra spagnola ha completato la quarta seduta della settimana con i giocatori rientrati dagli impegni con le nazionali. Eden Hazard, Vinicius Junior e Antonio Blanco hanno lavorato con il gruppo. Casemiro, Gareth Bale, David Alaba ed Eder Militao si sono invece allenati a parte. La seduta è iniziata con trenta minuti di palestra, poi è proseguita con lavoro specifico su possesso palla, pressing ed esercitazioni tattiche. Palestra per Toni Kroos, Dani Ceballos e Federico Valverde all’interno delle strutture.

Fonte: realmadrid.com