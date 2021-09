Sampdoria-Inter, possibile spezzone per Lautaro Martinez. Le ultime – SI

Lautaro Martinez potrebbe trovare spazio contro la Sampdoria, anche se solo per una frazione di partita. Stessa possibilità per Correa, mentre è più complessa la situazione degli altri sudamericani, secondo “Sportitalia”.

RITORNI – Nonostante il rientro in Italia solo all’ultimo momento, secondo quanto riporta “Sportitalia”, potrebbe esserci uno spezzone di partita per Lautaro Martinez nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. Nel match contro la Bolivia, il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni potrebbe infatti fare delle rotazioni, risparmiando minuti al Toro e a Joaquin Correa. Questo permetterebbe all’Inter di non ritrovarli del tutto affaticati al loro rientro in Italia. Possibile quindi il loro inserimento nel secondo tempo contro i blucerchiati. Più difficile l’impiego per gli altri sudamericani Arturo Vidal e Matias Vecino, che torneranno ancora più tardi a Milano. L’idea iniziale del tecnico Simone Inzaghi al momento è quella di partire con Edin Dzeko supportato da Stefano Sensi (vedi articolo).