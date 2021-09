Sensi tra oggi e domani a lavoro con il gruppo. Dal 1′ contro Sampdoria?

Stefano Sensi si allenerà regolarmente con il gruppo in vista della trasferta di campionato contro la Sampdoria. Lo riporta Andrea Paventi di “Sky Sport” che ha parlato anche degli altri nazionali

RITORNI − Queste le parole di Paventi sui giocatori provenienti dalle nazionali: «I nazionali europei sono già arrivati. Domani vero allenamento, oggi scarico. Per i sudamericani, primo allenamento la rifinitura di sabato. Qualcuno giocherà. Bisogna inserire chi non è arrivato tra gli ultimi come Marcelo Brozovic, Stefan de Vrij o Edin Dzeko che giocheranno. Anche Stefano Sensi ha probabilità di giocare dal 1′. Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Arturo Vidal probabilmente partiranno dalla panchina».

OTTIMISMO − Su Sensi, Paventi ha ravvisato segnali positivi: «Sensi oggi dovrebbe lavorare con il gruppo, lui sa la situazione del suo corpo e del suo fisico. Mi aspetto che lavori con il gruppo tra oggi e domani. Dunque, dovrebbe essere della gara».