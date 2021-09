Bertini (ex arbitro): «Orsato-Inter? Troppi 3 anni! Nessun condizionamento»

L’Inter tornerà ad essere arbitrata da Orsato contro la Sampdoria, dopo quell’Inter-Juventus che aveva sollevato una montagna di polemiche (vedi articolo). L’ex arbitro internazionale Bertini, a “TMW News”, ha detto la sua sulla designazione.

IL MIGLIORE – L’ex arbitro Paolo Bertini ha commentato la scelta del designatore Gianluca Rocchi di assegnare Sampdoria-Inter a Daniele Orsato: «Non credo che sarà un problema. Secondo me è passato anche troppo tempo. Tre anni per un arbitro di quella levatura per arbitrare una delle squadre più importanti del campionato sono stati una limitazione troppo lunga. Sono contento che ci torni. Sicuramente non subirà alcun tipo di condizionamento. Orsato in questo momento è l’arbitro di maggiore esperienza e, secondo me, anche quello più bravo e con più personalità». Domenica il fischietto di Schio tornerà ad arbitrare l’Inter dopo 3 anni.