Di Gennaro: «Rientro sudamericani? Qualcosa va rivisto! Una soluzione»

L’Inter ritroverà i sudamericani, tra cui Lautaro Martinez e Correa, solo alla vigilia del match contro la Sampdoria. Secondo l’ex giocatore Di Gennaro, intervenuto su “TMW Radio”, qualcosa va cambiato a livello organizzativo.

PROBLEMA – La sosta per le nazionali rischia di condizionare lo svolgimento del campionato, in quanto alcune gare, come Sampdoria-Inter e Napoli-Juventus, potrebbero essere giocate senza i sudamericani, di ritorno solo il giorno prima delle partite. Questa l’analisi di Antonio Di Gennaro sull’argomento: «Il problema non è la partita, ma il volo di ritorno. È pur sempre un viaggio. A ridosso di una partita, che sia importante o meno, è un discorso di recupero psicofisico. Qualcosa è da rivedere. Farli giocare tutti la domenica o spostarle al lunedì. Poi ci sono anche la Champions League e l’Europa League. Si ricomincia con un trittico importante, quindi giocando ogni tre giorni, un giorno in più conta. Anche se siamo all’inizio, vedi già molti acciacchi. La riduzione delle squadre mi sembra una cosa logica».