Sampdoria-Inter, nerazzurri nuovamente al lavoro! Sanchez, presto novità

Sampdoria-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 12.30, valida per la terza giornata di campionato. Considerando il rientro tardivo di Lautaro Martinez e Correa, Inzaghi potrebbe puntare su Dzeko e Sensi (vedi articolo). Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, fa il punto sulle scelte del tecnico e su Sanchez

SCELTE – Sampdoria-Inter si avvicina e la squadra nerazzurra ha ripreso oggi gli allenamenti. Simone Inzaghi domani ritroverà molti nazionali, ma rimane il problema dei sudamericani: «L’Inter sa che la Sampdoria potrebbe essere un ostacolo difficile. Oggi la squadra è tornata a lavorare, l’allenamento inizierà tra poco. Non ci sono tutti i nazionali, domani si rivedranno gli europei mentre i sudamericani solo venerdì sera, quindi prenderanno parte solo all’allenamento del sabato. Per quanto riguarda le scelte di Inzaghi, magari avendo il Real Madrid è meglio puntare su Edin Dzeko e Stefano Sensi e avere i sudamericani con il Real».

PAZIENZA – L’Inter dovrà ancora fare a meno di Alexis Sanchez (vedi articolo), per il quale se ne saprà di più in settimana: «In settimana ci aspettiamo di capire qualcosa in più su Sanchez che ha iniziato a lavorare con il pallone, vediamo quando rientrerà in gruppo ma ancora è presto per parlare di un suo utilizzo».