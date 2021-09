Sanchez in miglioramento, ma poche possibilità per Inter-Real Madrid

Alexis Sanchez prosegue nel suo percorso di recupero dall’infortunio muscolare che ne ha bloccato la preparazione di questa stagione. L’attaccante cileno migliora, ma col passare dei giorni aumenta il pessimismo sulla possibilità di riaverlo a disposizione per Inter-Real Madrid di mercoledì prossimo.

In casa Inter si lavora per provare a recuperare il prima possibile Alexis Sanchez. L’attaccante cileno ha di fatto saltato tutta la preparazione a causa di un infortunio muscolare rimediato con la nazionale e sta lavorando per rimettersi in pari con i compagni e rimettersi a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Secondo Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport” Sanchez sta mostrando progressi in questi giorni. L’attaccante lavora col pallone e nei prossimi giorni potrebbe ricominciare a lavorare col gruppo. A differenza di quanto si sperava nei giorni scorsi, c’è però pessimismo sulle possibilità che torni a disposizione per Inter-Real Madrid di mercoledì prossimo, prima giornata della fase a gironi della Champions League.