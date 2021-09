FOTO – Inter e Socios si preparano al lancio dei Fan Token: tutte le info utili

Il nuovo main sponsor dell’Inter, Socios.com, ha annunciato il lancio dei Fan Token venerdì 10 settembre (vedi articolo). Attraverso il profilo Twitter ha poi fornito ulteriori informazioni sulle due fasi di lancio

INFO UTILI – Socios e l’Inter sono pronti al lancio sul mercato dei Fan Token, fissato per venerdì 10 settembre. Il nuovo main sponsor nerazzurro, su Twitter, offre ulteriori informazioni sull’evento. Il lancio dei Fan Token verrà strutturato in due fasi: la prima, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, darà possibilità di acquistare i Token al prezzo fisso di 2 euro. Nella seconda fase, che prenderà il via dalle ore 15.01, il prezzo del Token nerazzurri sarà determinato dal mercato. In tutto verranno messi a disposizione 1 milione di Token e non sarà possibile alcuna fase 2 qualora si esaurissero tutti durante la prima fase. Per poter partecipare sarà necessario essere utenti Socios.com e dotarsi di Chiliz, la criptovaluta sui cui si fonda il sistema Socios.

