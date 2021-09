Sampdoria-Inter, Inzaghi pronto a puntare su Dzeko con Sensi

Sampdoria-Inter di domenica prossima, ritorno in campo della Serie A dopo la sosta nazionali, presenta alcuni problemi per Simone Inzaghi. I sudamericani torneranno soltanto venerdì e il tecnico potrebbe optare per la soluzione Dzeko unica punta con Sensi a supporto.

Il prossimo fine settimana torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali e le nazionali stanno creando non pochi problemi all’Inter e al suo allenatore Simone Inzaghi. I sudamericani torneranno soltanto venerdì e i nerazzurri saranno quindi privi dell’intero reparto offensivo, considerando anche l’assenza di Sanchez per infortunio, con eccezione del solo Dzeko. Secondo Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”, Inzaghi potrebbe optare proprio per la soluzione dell’attaccante bosniaco unica punta con Sensi a supporto, una soluzione già vista nell’amichevole precampionato contro la Dinamo Kiev in cui fu proprio il debutto di Dzeko (con gol) con la maglia dell’Inter.