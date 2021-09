Sampdoria-Inter è Inzaghi contro D’Aversa: bilancio senza storia

Sampdoria-Inter (domani alle 12.30) è una sfida anche tra i due allenatori: da una parte Roberto D’Aversa, dall’altra Simone Inzaghi. Il bilancio tra i due tecnici è tuttavia completamente a favore di uno solo.

PRIMA VOLTA – Nel lunch match di domani si giocherà Sampdoria-Inter, nella gara valida per la terza giornata della Serie A 2021/22. E sarà l’ottava occasione che vedrà Simone Inzaghi contro Roberto D’Aversa, in panchina. Una che contiene anche un aspetto inedito, però: domani sarà la prima volta in cui i due allenatori si sfideranno difendendo nuovi colori. Infatti finora i due si erano scontrati solo in occasione di gare tra Lazio e Parma.

SENZA STORIA – Nei sette scontri precedenti, il bilancio sorride decisamente a Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter ha infatti sempre vinto giocando contro D’Aversa: sei partite in Serie A, uno scontro in diretto in Coppa Italia e ogni volta una vittoria. La prima in Parma-Lazio del 21 ottobre 2018) e l’ultima lo scorso 12 maggio (Lazio-Parma 1-0). E l’ineluttabilità di questo bilancio si conferma col dato dei gol: in sette sfide, 14 reti segnate dalle squadre di Inzaghi, e appena 2 da quelle di D’Aversa. Un trend più che positivo, che il nuovo tecnico dell’Inter vuole cementare in ogni modo, con la partita di domani, confermandosi la kryptonite dell’ex tecnico del Parma.