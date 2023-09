Salernitana-Inter, Mkhitaryan può riposare nonostante Frattesi! − Sky

Domani Salernitana-Inter, match valido per la settima giornata di campionato. L’infortunio di Frattesi complica un po’ le idee a Inzaghi, ma Mkhitaryan ha ancora chance di riposo

ULTIME − Nonostante l’infortunio di Davide Frattesi, Mkhitaryan gode ancora di parecchie chance per riposare in Salernitana-Inter. Se fino a qualche ora fa, il suo impiego dal 1′ era verso un no al 90% con l’ex Sassuolo candidato a prenderne il posto, dopo lo stop di quest’ultimo qualche dubbio è riemerso. Come racconta Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, a centrocampo ci sono quattro maglie per tre posti. Al posto di Mkhitaryan, si candida l’olandese Davy Klaassen.