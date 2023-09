Salernitana-Inter, la marcia va ripresa subito per evitare guai

Salernitana-Inter è l’anticipo serale della settima giornata di Serie A. Alle 20.45 bisogna ripartire dall’Arechi, dopo il passaggio a vuoto nel turno infrasettimanale col Sassuolo.

PUNTO DI RIPARTENZA – Salernitana-Inter avvia una nuova fase del campionato della squadra di Simone Inzaghi. La dimostrazione forte da dare stasera all’Arechi è che quello di mercoledì col Sassuolo è stato solo un passo falso, una serata no che può capitare a tutti, e non un campanello d’allarme. La striscia di vittorie consecutive iniziali in Serie A, così come l’imbattibilità stagionale, è sfumata nel brutto turno infrasettimanale, ora c’è da reagire. E c’è da farlo contro una squadra invece già assetata di punti, la Salernitana di Paulo Sousa (un ex) messo in discussione dopo il KO per 1-0 tre giorni fa a Empoli. Ma l’Inter, che peraltro giocherà sapendo già il risultato del Milan, ha già esaurito il margine di errori per questo momento della stagione.

CAMBI FORZATI E CHIAMATI – Si attende qualche novità per Salernitana-Inter, dove di sicuro non ci sarà Davide Frattesi per un risentimento muscolare. Logica vorrebbe che Henrikh Mkhitaryan non riposasse nemmeno stavolta, ma col Benfica martedì in Champions League sarebbe utile vedere stasera Davy Klaassen al posto dell’armeno. Ed è apparso molto stanco anche Lautaro Martinez, oltre che fuori fase: ha un’ottima serie positiva coi granata, ma Alexis Sanchez con Marcus Thuram non è un’opzione da sottovalutare. Così come Carlos Augusto al posto di Federico Dimarco. Nella Salernitana la notizia è che manca l’ex Antonio Candreva, autore del rocambolesco 1-1 nell’ultimo confronto diretto, ma Paulo Sousa recupera Boulaye Dia dopo tante vicissitudini negli ultimi mesi. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Salernitana-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.