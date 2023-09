Salernitana-Inter, spazio a Dia dal 1′: le scelte di Sousa in attacco

Salernitana-Inter è la sfida in programma domani (sabato) allo stadio Arechi alle ore 20.45, valevole per la settima giornata di Serie A. Sousa va a caccia della prima vittoria in campionato ma senza Candreva, infortunato. In attacco spazio a Dia

OBIETTIVI DIVERSI – Salernitana-Inter è il match che andrà in scena sabato alle ore 20.45 allo stadio Arechi. Mentre Simone Inzaghi vuole riprendere il cammino scudetto dopo il KO interno con il Sassuolo, Paulo Sousa va ancora a caccia della prima vittoria. Il tecnico nerazzurro ha perso Davide Frattesi e in mezzo al campo potrebbe far esordire Davy Klaassen. L’allenatore portoghese dovrà rinunciare ad Antonio Candreva, out per infortunio, ma in compenso ritrova Dia dal 1′ supportato in attacco da Cabral e Kastanos.

Salernitana probabile formazione (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Legowski, Bradaric; Cabral, Dia; Kastanos