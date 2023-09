Salernitana-Inter 0-4, fa tutto Lautaro Martinez! Pallone a casa

Termina con il punteggio di 0-4 Salernitana-Inter, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo all’Arechi dopo il primo tempo terminato 0-0.

SECONDO TEMPO – Dopo un primo tempo terminato 0-0, nella ripresa ci pensa capitan Lautaro Martinez a riportare l’Inter alla vittoria. Entrato nella ripresa, l’argentino sigla subito il vantaggio al minuto 62 quando Thuram scappa sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che il numero 10 non spreca. Pochi minuti dopo, al 65′, la Salernitana recupera un pallone a centrocampo e con Legowski trova il pareggio, salvo però vederselo annullare per posizione di fuorigioco. Minuto 77 e questa volta è Dumfries a recuperare palla su un’incertezza di Ochoa, ripartenza con Barella che dalla destra mette in mezzo e ancora una volta Lautaro Martinez si fa trovare pronto per il gol dello 0-2. A chiudere i giochi ci pensa sempre lui, quando si presenta sul dischetto dopo una trattenuta di Lovato su Thuram: calcio di rigore perfetto che vale lo 0-3 e che permette al Toro di portarsi a casa il pallone firmato grazie alla tripletta. Finita qui? Neanche per sogno, perché all’89’ Lautaro Martinez cala il poker: la palla questa volta arriva da Carlos Augusto a sinistra e l’argentino infila anche lo 0-4. Termina così Salernitana-Inter, con i nerazzurri che restano in cima alla classifica e tornano alla vittoria.

SALERNITANA-INTER 0-4

Lautaro Martinez al 62′, al 77′, rig. all’85’ e all*89*