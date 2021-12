Roma-Inter 0-3, il tabellino della partita della 16ª giornata di Serie A

Roma-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3: questo il tabellino della partita valida per la sedicesima giornata di Serie A 2021-2022.

LEZIONE DI CALCIO – L’Inter gioca una partita perfetta e infligge una sonora sconfitta a José Mourinho nel suo primo incrocio da ex. Pratica risolta in neanche un tempo: Hakan Calhanoglu con un gol Olimpico sblocca la situazione dopo un quarto d’ora sotto le gambe di Rui Patricio, poi è dominio. Il gol dell’ex arriva ed è di Edin Dzeko, poi c’è la prima firma italiana di Denzel Dumfries. Secondo tempo di gestione, mancando un paio di volte il quarto gol, senza mai rimettere in discussione la partita. Peccato solo per l’infortunio muscolare di Joaquin Correa. Tenuto il passo del Milan e ora da vedere il risultato di Napoli-Atalanta (ore 20.45). Questo il tabellino di Roma-Inter.

ROMA-INTER 0-3 – IL TABELLINO

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla (64’ Bove); Ibanez, Veretout (91’ Volpato), Cristante, Mkhitaryan, Vina; Shomurodov, Zaniolo.

In panchina: Boer, Fuzato, Villar, Calafiori, Reynolds, Borja Mayoral, Diawara, Darboe, Zalewski, Ndiaye.

Allenatore: José Mourinho

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni (76’ Dimarco); Dumfries, Barella (59’ Vidal), Brozovic, Calhanoglu (84’ Sensi), Perisic; Dzeko (76’ Vecino), Correa (59’ Sanchez).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Gagliardini, Lautaro Martinez, Cortinovis, Zanotti, F. Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi (Palermo – Perrotti; Camplone; VAR Massa; A. VAR Alassio)

Gol: 15’ Calhanoglu, 24’ Dzeko, 39’ Dumfries

Ammoniti: Ibanez, Mancini, Zaniolo (R), Barella (I)

Recupero: 1’ PT, 3’ ST