Mourinho: «Complimenti all’Inter. Non si possono subire questi gol!»

Mourinho dopo Roma-Inter 0-3 su DAZN si è complimentato con l’Inter evidenziando gli errori della sua squadra e soprattutto le assenze, che hanno condizionato.

DOPO LA PARTITA – Mourinho dopoi Roma-Inter, su DAZN ha parlato così: «L’Inter è più forte di noi già in condizione normale, figuriamoci così. La scorsa stagione l’Inter ha vinto con ventinove punti in più. Oggi tra Covid, infortuni e giocatori squalificati la nostra situazione era molto limitata. Il potenziale offensivo era praticamente nullo. Era importante fare gol nelle opportunità create. Abbiamo avuto tre grandi occasioni e non abbiamo segnato. Quando giochi con Ibanez che non è terzino e metti insieme un puzzle difficile non puoi prendere gol come il primo o il terzo. L’arbitro ha fatto bene, non ha influenzato. Noi siamo la squadra più indisciplinata. Complimenti a loro, e in bocca al lupo per la partita di martedì».