Roberto Carlos: “Meazza stadio mitico. Spero nei tre punti”

Roberto Carlos, ex Inter e Real Madrid, ha parlato ai microfoni della TV del club spagnolo della sfida di questa sera decisiva per il destino in Champions League di entrambe le squadre

CONOSCO QUESTO CAMPO – Roberto Carlos parla di come il Real Madrid dovrà affrontare la sfida su uno stadio che l’ex esterno brasiliano conosce molto bene: «Conosco questo campo dal 1995, mi sono divertito. E’ uno stadio con tantissima storia. Nel nostro caso il Real Madrid ha giocato qui pochi anni fa la finale della Champions League. E’ stato un giorno speciale, lo ricordiamo per aver vinto e per aver sofferto durante la partita. E’ uno stadio mitico dove qualsiasi calciatore vorrebbe giocare. E’ importante ricordarci che c’è una partita fondamentale per la qualificazione e dipende solo da noi. Auguro buona fortuna ai ragazzi, spero che possano segnare tanti gol e tornare a casa con i tre punti».